Депутат рассказал о коррупции при подключении новых объектов к коммуникациям

Депутат парламента Мирлан Бакиров рассказал сегодня на заседании о коррупции при подключении строящихся объектов к коммуникациям.

По его словам, главная проблема строителей — подключение к коммуникациям. «Это превращается в коррупционные и бюрократические мучения», — отметил он.

Представители Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства сослались на сложности: «Трубы и линии устарели, свободных мощностей нет. Но мы стараемся сократить количество разрешений на строительство».

«Однако эта проблема решается предоставлением одно- или двухкомнатной квартиры, — заметил Мирлан Бакиров. — В «Теплосети» есть некий Курганов. Знаете его? Этот гражданин под разными предлогами мешает застройщикам, вставляет палки в колеса. Прошу правительство создать комиссию и рассмотреть этот вопрос. Он искусственно создает проблемы и решает их коррупционным путем. Я не знаю, он, по-моему, сильнее и госагентства, и премьер-министра, в течение 20 лет сидит на своей должности. И если вы соберете информацию у застройщиков, узнаете много нового».

Представитель правительства в Жогорку Кенеше пообещал провести служебное расследование.