Депутат требует от Минэконома регистрировать фирмы в течение нескольких часов

Депутат парламента Бакыт Торобаев требует от Минэкономики Кыргызстана регистрировать фирмы в течение нескольких часов.

На заседании Жогорку Кенеша обсуждают поправки в Закон «О защите прав предпринимателей» в режиме второго чтения.

По словам статс-секретаря Министерства экономики Айдай Курмановой, чтобы открыть частную фирму, предпринимателю требуется не более недели, если все документы оформлены правильно.

«В Грузии это можно сделать в течение нескольких часов. Если у нас хотят заниматься предпринимательской деятельностью, то должна быть возможность зарегистрировать фирму или предприятие в течение одного-трех часов. Еще одна проблема — получение разрешений на подключение к коммуникациям. К примеру, теплосети годами не дают разрешения», — сказал Бакыт Торобаев.