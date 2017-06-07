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Власть

Депутат требует от Минэконома регистрировать фирмы в течение нескольких часов

Депутат парламента Бакыт Торобаев требует от Минэкономики Кыргызстана регистрировать фирмы в течение нескольких часов.

На заседании Жогорку Кенеша обсуждают поправки в Закон «О защите прав предпринимателей» в режиме второго чтения.

По словам статс-секретаря Министерства экономики Айдай Курмановой, чтобы открыть частную фирму, предпринимателю требуется не более недели, если все документы оформлены правильно.

«В Грузии это можно сделать в течение нескольких часов. Если у нас хотят заниматься предпринимательской деятельностью, то должна быть возможность зарегистрировать фирму или предприятие в течение одного-трех часов. Еще одна проблема — получение разрешений на подключение к коммуникациям. К примеру, теплосети годами не дают разрешения», — сказал Бакыт Торобаев.
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