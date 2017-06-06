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Власть

В Кыргызстане предлагают выплачивать страховку до повреждения жилого дома

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают выплачивать страховку до повреждения жилого дома стихией. Законопроект выставили на общественное обсуждение.

Предлагается внести поправки, гарантирующие возмещение убытков, причиненных жилищам оползневой опасностью или другим стихийным бедствием природного характера, до его наступления и прямого воздействия, приводящего к повреждению или уничтожению строения.

Жилые помещения в зоне развития природных процессов застрахуют.

До повреждения объекта страховки при оползнях или других стихийных бедствиях природного характера населению выплатят страховую сумму и переселят из опасных зон.

Населению предоставляют право приобретения жилья на других, более безопасных территориях или право строительства нового дома на участке, предоставленном органами местного самоуправления по программе переселения населения из зон развития природных процессов.
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