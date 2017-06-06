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Власть

Депутаты приняли во втором чтении законопроект «О медиации»

Депутаты на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству и государственному устройству во втором чтении приняли законопроект «О медиации».

Так, по словам члена рабочей группы Дильбары Максимбековой, на сегодня работа медиаторов не отрегулирована на законодательном уровне, вследствие чего сфера не развивается. Законопроект подразумевает досудебное и внесудебное урегулирование возникших споров.

Законопроект позволяет судье направлять противоборствующие стороны к медиаторам (переговорщикам) для разрешения спора в сфере бизнеса, во время семейных конфликтов и в ходе уголовного дела.
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