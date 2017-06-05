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Власть

Часы Владимира Путина продадут с аукциона за 1 миллион евро
Фото monacolegendauctions.com. Выставленные на торги часы, предположительно, принадлежащие российскому президенту

В июле на аукционе в Монако продадут часы Patek Philippe 5208P, предполагаемым владельцем которых является некий Владимир Владимирович Путин. Об этом сообщил Life со ссылкой на французский еженедельник Le Point.

По мнению издания, о страсти, испытываемой российским лидером к часам, всем известно. Выставленная на торги модель Patek Philippe 5208P — не только одна из самых сложных, но и одна из самых дорогих. Она оснащена вечным календарем, хронографом и репитером.

Покупатель, который не поскупится на миллион евро, получит и документы, в которых указано имя предыдущего владельца.

«Вероятность, что это полный тезка президента России или все это просто шутка, в таком деле слишком мала», — подчеркивает издание, уточняя, что информация о продавце, который выставил хронометр на торги, отсутствует.
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