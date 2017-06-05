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Власть

Предусмотреть льготы для партийных советников предлагают в Кыргызстане

Поправки в закон «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла» рассмотрели сегодня на заседании парламентского комитета.

По словам инициатора, депутата Жогорку Кенеша Кожобека Рыспаева, законопроект подготовлен в целях устранения неточностей, которые позволяют давать противоречивые толкования. В результате чего граждане в соответствии с решениями правительственных органов СССР, принимавшие участие в боевых действиях на территории других государств, в том числе на территории Афганистана в качестве советников, не могут получать социальные гарантии.

«В боевых действиях на территории других государств, кроме военнослужащих и представителей силовых структур, принимали участие и советские советники из числа партийных работников, командированные правительственными органами СССР. В связи с тем, что советники не были призваны на военные сборы через военные комиссариаты, а также в связи с конфиденциальностью командировки в их военных билетах записи не делались», — говорится в справке-обосновании.

Партийные советники находились в Афганистане с ноября 1978-го по октябрь 1988-го. В этих группах за весь период работали 316 партийных советников. Всего из Киргизской ССР были направлены 4 партийных советника.

«Советники наравне с военнослужащими участвовали во всех мероприятиях Советской армии, так же рискуя собственной жизнью, выполняли свой интернациональный долг, внесли свой вклад, и тоже должны иметь такие же права на льготы и гарантии, как и участники боевых действий», — подчеркнул Кожобек Рыспаев.

Представители правительства выступили против данного законопроекта, ссылаясь на обязательства перед европейскими донорами, согласно которым в Кыргызстане не должно расти количество льготников. Кроме того, в случае принятия законопроекта на льготы начнут претендовать и другие группы граждан, работавших по контракту.

«Эти люди ездили по контракту, получали зарплату, зарабатывая в два-три раза больше. Они не претендуют на льготы и не будут претендовать, я вам отвечаю. У нас осталось всего три человека, которые были советниками. Они уже пожилые. Десять лет советники получали льготы, и теперь мы восстанавливаем их права. Не надо пугать, никто не будет претендовать!» — возмутился Кожобек Рыспаев.

Несмотря на отрицательное заключение правительства, члены комитета поддержали законопроект. В случае принятия закона из республиканского бюджета потребуется дополнительное финансирование в размере 216 тысяч сомов ежегодно.
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