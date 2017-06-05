Мораторий на трансформацию земель изменят ради строительства дорог

Ради строительства дорог депутаты Жогорку Кенеша хотят внести поправки в Закон «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель». Документ рассмотрят сегодня на парламентском комитете по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

В настоящее время в стране действует мораторий на трансформацию орошаемых земель в другие категории земель и виды угодий. Запрет не распространяется на перевод орошаемых земель под многолетние плодовые насаждения, кладбища, строительство общеобразовательных объектов и объектов здравоохранения, физкультурно-оздоровительных комплексов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, военных, пограничных объектов и застав, энергобъектов, газовых труб и их сооружений, индустриально-логистических центров, промышленных объектов, под расширение территорий аэропортов.

Депутаты предлагают добавить в перечень строительство дорог и мостов. Решение связано с резким увеличением количества автотранспорта: возникает необходимость в строительстве новых дорог и мостов в крупных городах Кыргызстана, отметили инициаторы документа.