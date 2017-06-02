Депутат подверг сомнению официальное число работающих в Кыргызстане иностранцев

Депутат Исхак Масалиев подверг сомнению информацию Государственной службы миграции о числе работающих по квоте в Кыргызстане иностранных граждан. Об этом он сказал на заседании фракции «Онугуу-Прогресс».

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А депутат Исхак Масалиев предложил вообще убрать квоту для иностранных граждан, чтобы те могли свободно трудиться на территории КР.

По его словам, миграционная служба дает заниженные цифры.«Вы говорите, что в 2016 году для работы в Ошской области дали квоту только 31 иностранцу. Но пройдитесь по Кара-Суйскому рынку, там работают 200–300 граждан КНР», — сказал Исхак Масалиев.Как сказал заместитель председателя Государственной миграционной службы Алмаз Асанбаев, он лично выезжал весной на рынок города Кара-Суу и выявил лишь 15 работающих граждан КНР. Чиновник добавил, что по сравнению с 2016 годом число торговцев из КНР сократилось на тысячу.Депутат на это ответил, что на самом деле в торговых контейнерах сидят кыргызстанцы, а фактическими владельцами являются китайцы.Как рассказал заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров, многие граждане КНР, получив разрешение на работу в Бишкеке, выезжают в Ошскую область. Сотрудники правоохранительных органов выявили их и депортировали.«Нам в прошлом году правительство поставило ограничение в проверке иностранных граждан, мотивируя это тем, что снизится инвестиционная привлекательность», — сказал замминистра.