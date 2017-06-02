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Власть

Депутаты рассказали, как наших мигрантов обирают кыргызские пограничники

Кыргызских мигрантов и при отъезде за границу, и по прибытии на родину мучают наши же пограничники. К депутатам поступило много жалоб на них, рассказал на заседании фракции «Онугуу-Прогресс» депутат Тынчтыкбек Шайназаров.

Временно и.о. председателя Пограничной службы Уларбек Шаршеев ответил, что к нему жалоб от граждан не поступало.

По нормам проверка одного человека не должна превышать две минуты, мы стараемся исполнять эти нормы. Но в связи с угрозами в мире бывает, что проверяют более детально.

Уларбек Шаршеев

По словам Уларбека Шаршеева, иногда в аэропорту «Манас» одновременно приземляются несколько рейсов, что порождает очереди при досмотре.

Депутат парировал, что речь идет не о террористической угрозе, а об отношении пограничников к своим же соотечественникам, возвращающимся из-за рубежа.

«Насчет террористов — проверяйте ради бога, сажайте их… Я говорю о том, что из-за всяких мелочей они мучают их, требуя деньги, а вы говорите: ко мне никто не обращался. Почему они должны к вам обращаться? Вы должны внутри ведомства установить дисциплину. А мигранты делают ВВП, дают миллиарды, и я говорю о том, что с ними надо обращаться нормально», — сказал депутат.

На резкое высказывание главы Пограничной службы Тынчтыкбек Шайназаров ответил: «Ваши подчиненные делают в десять раз хуже простым гражданам, чем то, как вы себя ведете в Жогорку Кенеше».

О проблеме на пограничном контроле высказался и глава фракции Бакыт Торобаев.

Бедный наш кыргызский гражданин, проработав в России, возвращается на родину и надеется, что его хорошо встретит кыргызский пограничник. А пограничник смотрит на этого бедного кыргыза и думает, как с него снять тысячу сомов.

Бакыт Торобаев


Он отметил, что депутаты просят пограничников изменить отношение к прибывающим, относиться к ним вежливо.
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