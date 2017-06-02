Депутат попросил не оказывать медвежью услугу СДПК

Депутат Жогорку Кенеша Тынчтыкбек Шайназаров попросил не оказывать СДПК медвежью услугу. Об этом он сказал на заседании фракции «Онугуу-Прогресс».

По его словам, на прошедших выборах в местные кенеши в Ноокатском районе Ошской области сотрудник 10-го отдела районного ОВД пригрозил агитатору от партии «Онугуу-Прогресс», что обвинит его в терроризме, и не выпускал его из дома.



«То, что он (сотрудник милиции. — Прим. ИА «24.kg») бегает за СДПК, это хорошо, но он также делает этой партии медвежью услугу», — сказал Тынчтыкбек Шайназаров.



Он попросил заместителя главы МВД Данияра Абдыкарова, который присутствовал на заседании, провести беседу с сотрудником РОВД, угрожавшим агитатору от «Онугуу-Прогресса».