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Власть

Иса Омуркулов назвал справку-обоснование правительства «филькиной грамотой»

Сегодня на заседании парламентской фракции СДПК, где рассматривается законопроект «О документах государственного значения», инициатором которого является Министерство юстиции, Иса Омуркулов, зачитывая справку-обоснование правительства, назвал ее «филькиной грамотой» и, обратившись к министру юстиции Урану Ахметову, сказал: «Уран, ты, наверное, двойки получал, да?»

Согласно законопроекту, перечень документов госзначения и их критерии для отнесения к соответствующей категории документов определяются правительством.

Документ госзначения подлежит включению в госреестр. Порядок ведения реестра также определяется правительством.

Законодательство КР в сфере документов госзначения основывается на Конституции, настоящем законе, а также иных нормативно-правовых актах, принимаемых в соответствии с ним. Государственный контроль за обращением документов госзначения осуществляется в порядке, определяемом правительством.

Что это за законопроект такой? Закон должен писаться четко. Это не закон. Когда вы потом будете принимать нормативно-правовые акты, на что будете опираться?

Иса Омуркулов

По его словам, концепцию закона нужно поддержать, но разбирать законопроект нужно детально.
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