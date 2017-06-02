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Власть

На сегодня ОАО «Учкун» изготавливает 22 вида документов

На данное время ОАО «Учкун» изготавливает 22 вида документов. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК сообщил и.о. гендиректора ОАО Кубат Бейшеев.

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По его словам, с 2014 по 2016 год «Учкун» выпускал 48 видов документов.

«Так как многие госучреждения заключили договоры с другими типографиями, мы не смогли «взять» данные контракты. Но опыт производства показывает, что это очень прибыльное предприятие — изготовление документов государственного значения», — сказал Кубат Бейшеев.

Он добавил, что благодяря выпуску документов госзначения «Учкун» погасил свои долги и вышел с прибылью 3,5 миллиона сомов.

Напомним, сегодня депутаты рассматривают заноконопроект «О документах государственного значения», инициатором законопроекта является Министерство юстиции.
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