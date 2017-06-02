На сегодня ОАО «Учкун» изготавливает 22 вида документов

На данное время ОАО «Учкун» изготавливает 22 вида документов. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК сообщил и.о. гендиректора ОАО Кубат Бейшеев.

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По его словам, с 2014 по 2016 год «Учкун» выпускал 48 видов документов.

«Так как многие госучреждения заключили договоры с другими типографиями, мы не смогли «взять» данные контракты. Но опыт производства показывает, что это очень прибыльное предприятие — изготовление документов государственного значения», — сказал Кубат Бейшеев.

Он добавил, что благодяря выпуску документов госзначения «Учкун» погасил свои долги и вышел с прибылью 3,5 миллиона сомов.

Напомним, сегодня депутаты рассматривают заноконопроект «О документах государственного значения», инициатором законопроекта является Министерство юстиции.