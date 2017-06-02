Депутатов столичного кенеша интересует, что построят на месте ресторана «Нарын»

Депутатов Бишкекского городского кенеша интересует, что построят на месте бывшего ресторана «Нарын». Вопрос сегодня на очередной сессии поднял Таалайбек Сагынов.

По его словам, вокруг объекта «очень много домыслов». «Пусть соответствующие службы ответят, продан ли участок и что планируется там построить», — сказал Таалайбек Сагынов.

Ранее сообщалось о решении снести ресторан. По словам акима Свердловского района, на его месте появится новый коммерческий объект. Какой точно — пока неизвестно.

Таалайбек Сагынов также предложил заслушать информацию по ремонту подземных переходов. «В СМИ пишут, что тендер выиграла компания, предложившая более дорогую цену. Я понимаю, что она могла предложить лучшие условия. Но надо снять все вопросы. Кроме того, много домыслов вокруг тендера по покупке зеленых насаждений. У жителей много вопросов», — отметил нардеп.