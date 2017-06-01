Афганистан и Кыргызстан обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Руководитель аппарата президента Сапар Исаков и главный советник главы Афганистана Мохаммад Хумаюн Кауми обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран. Об этом сообщил отдел информационной политики АП КР.

По его данным, Сапар Исаков выразил глубокие соболезнования от имени президента КР Алмазбека Атамбаева в связи с жертвами в результате теракта.

Стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами, в том числе в рамках проекта Digital CASA. В частности, затронут вопрос возможности хранения Афганистаном информации в центрах обработки данных, которые построят в Кыргызстане.

Руководитель аппарата также передал от Алмазбека Атамбаева приглашение президенту Афганистана Ашрафу Гани Ахмадзаю принять участие в форуме по защите снежного барса, который состоится в августе.

Делегация Исламской Республики Афганистан приняла участие в прошедшей международной конференции, посвященной программе цифровой трансформации «Таза коом».