Во втором чтении одобрен законопроект «Об отдельных полномочиях прокуратуры»

Во втором чтении депутаты одобрили законопроект «Об отдельных полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией Кыргызской Республики».

Документом устанавливается перечень госорганов, органов МСУ и их должностных лиц, на которых распространяются требования пунктов 1 и 6 статьи 104 Конституции КР.

В перечень вошли госорганы, которые ранее находились вне поля надзорной деятельности органов прокуратуры, хотя сотрудники указанных органов являются государственными служащими.

«То есть надзор за исполнением в этих госорганах требований законодательства — к примеру, Закона КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Закона КР «О государственных закупках» — никем не осуществлялся. Законопроектом устанавливаются исключительные полномочия прокуратуры по возбуждению уголовных дел в отношении должностных лиц государственных органов с передачей дел для расследования в соответствующие правоохранительные органы», — говорится в справке-обосновании.

Также устанавливается перечень должностных лиц, решение о возбуждении уголовных дел в отношении которых принимает генеральный прокурор КР или его заместитель.

За законопроект проголосовали 109 депутатов.