В парламенте считают, что Нацэнергохолдинг позиционирует себя как частник

В парламенте считают, что Нацэнергохолдинг позиционирует себя как частная компания. Об этом сообщили сегодня на пленарном заседании при обсуждении законопроекта «О ратификации Соглашения о предоставлении инвестиционного кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития для финансирования проекта «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2» между КР и Евразийским банком развития».
По словам депутата Айнуру Алтыбаевой, при наступлении сроков выплаты кредита компания может сослаться на частную форму собственности, поэтому ей непонятно, чем занимается Национальный энергохолдинг.
«Холдинг — компания с 80 процентами акций энергокомпаний с госдолей, и он работает на основе закона об акционерных обществах», — пояснил зампредседателя Нацэнергохолдинга Нурлан Садыков.