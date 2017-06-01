В парламенте интересуются, как оплачивать кредитное соглашение

В парламенте на пленарном заседании депутаты поинтересовались, кто и как будет оплачивать кредитное соглашение.

Напомним, сегодня парламентарии обсуждают вопрос ратификации кредитного соглашения между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития по проекту реабилитации ОАО «Ошэлектро», а также грантового соглашения между Кырызстаном и Европейским банком по инвестиционному гранту от Европейской комиссии по линии Инвестиционного механизма Европейского союза для Центральной Азии (ИФКА).

Депутат Дастан Бекешев отметил, что кредиты стране нужны, и ранее их очень много выделяли энергосектору.

У нас постоянно проблемы - мы то счетчики не те покупаем, то тарифы приходится поднимать. И у меня вопрос: $110 миллионов мы возьмем, а как выплачивать будем и с чего? Дастан Бекешев

Представители энергосектора ответили, что поскольку кредит будет осваивать ОАО «Электрические станции», то и погашать его будет ОАО, добавив что на сегодня общий долг составляет $32 миллиарда.

«Мы вовремя и согласно графику погашаем долги. Если получим 10 миллиардов, то один миллиард будет направлен на погашение долга», — сообщили представители энергосектора.

Ко второму чтению депутаты попросили пригласить представителя Министерства финансов.