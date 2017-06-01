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Власть

Премьер-министр Кыргызстана отправился в Иссык-Кульскую область

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

По его данным, 1 июня глава правительства проинспектирует строительство автодороги Балыкчи — Корумду, посетит пансионат «Асыл», на территории которого построят оздоровительный комплекс для учителей, примет участие в церемонии открытия средней школы в селе Орнок и фитосанитарной лаборатории по карантину растений.

2 июня он посетит город Каракол, поселок Пристань-Пржевальск и село Теплоключенка.
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