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Власть

Депутат обвинил правительство в рейдерском захвате рынка «Дыйкан»

Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков на пленарном заседании обвинил правительство в рейдерском захвате рынка «Дыйкан».

Напомним, ранее в комитете ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам была создана рабочая группа по рынку «Дыйкан», которую он возглавил.

«Лучше бы не возглавлял. Нами вынесено определение, которое направили в правительство, а правительство взяло и закрыло базар. Но нужно же закрывать решением суда. А как закрыли протокольным решением аппарата правительства?» — задал Рыскелди Момбеков вопрос представителю правительства.

Милиция насильно закрывает рынок, половину людей побив, половину посадив. Это же настоящее рейдерство на правительственном уровне. Даже во времена Бакиева такого не было.

Рыскелди Момбеков

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