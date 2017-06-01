Депутат обвинил правительство в рейдерском захвате рынка «Дыйкан»

Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков на пленарном заседании обвинил правительство в рейдерском захвате рынка «Дыйкан».

Напомним, ранее в комитете ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам была создана рабочая группа по рынку «Дыйкан», которую он возглавил.

«Лучше бы не возглавлял. Нами вынесено определение, которое направили в правительство, а правительство взяло и закрыло базар. Но нужно же закрывать решением суда. А как закрыли протокольным решением аппарата правительства?» — задал Рыскелди Момбеков вопрос представителю правительства.