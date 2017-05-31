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Власть

Кто из депутатов проголосовал против выборов президента 15 октября

Депутаты Жогорку Кенеша приняли в третьем чтении поправки в закон о выборах президента. Документ поддержали 106 парламентариев, 9 высказались против.

По законопроекту очередные выборы президента проводят в третье воскресенье октября года, в котором истекает срок полномочий президента, на который он избран. Их назначает Жогорку Кенеш не позднее чем за 4 месяца до дня выборов. Исходя из этого голосование состоится 15 октября 2017 года.

Кандидат на должность президента после проверки представленных документов и до регистрации должен внести на специальный счет Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов залог в десятитысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя (1 миллион сомов) из личных средств либо из средств избирательного фонда.

При обсуждении у народных избранников возникло много вопросов относительно повышения избирательного порога. Однако против проголосовали семь членов «Ата Мекена», а также Жанар Акаев и Исхак Масалиев.
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