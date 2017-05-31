Депутатская комиссия изучит уголовное дело Чудинова и Жапарова

Депутатская комиссия изучит уголовное дело Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

С предложением выступил лидер фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов. По его словам, необходимо заслушать информацию генерального прокурора и создать комиссию, так как об уголовном деле депутаты узнали из СМИ.

«Жогорку Кенеш должен дать оценку. Комиссия по делу Канатбека Исаева может поработать и по делу Чудинова и Жапарова», — сказал он.

Спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков поддержал предложение, отметив, что комиссии всегда создавались для объективности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из Государственного комитета национальной безопасности, по статье 303 (коррупция) УК КР. Вместе с Акылбеком Жапаровым по делу проходит другой депутат от «Бир Бола» — Игорь Чудинов.

Расследование уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ.

Акылбек Жапаров с 2009-го по 2010 год занимал должность первого вице-премьер-министра Кыргызстана. В 2011 году назначен министром финансов. Сейчас является депутатом парламента.

Игорь Чудинов с 2007 года по 2009 год занимал должность премьер-министра Кыргызстана. С 6 ноября 2009 года назначен генеральным директором Фонда развития КР. Сейчас депутат парламента.