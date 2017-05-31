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Власть

Заместителя главы Госэкотехинспекции сравнили с пустым дуплом

Заместителя главы Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Расула Артыкова депутат Камчыбек Жолдошбаев сравнил с пустым дуплом.

Перепалка произошла сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

В ЖК подняли вопрос вырубки деревьев и недовольства жителей, так как для расширения дорог уничтожают здоровые зеленые насаждения.

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«Состояние деревьев обследуется совместно с местной властью. Зафиксировано несколько случаев, когда они падали от ветра. В основном это были случаи с серебристым тополем. Он снаружи кажется здоровым, а внутри сгнил», — пояснил Расул Артыков.

Депутат рассказал, что в Ак-Тале возле одной из школ стоят бетонные плиты и тоже могут упасть.

«Кто будет отвечать, если это произойдет? Кто понесет ответственность? Вы говорите, что деревья внутри пустые, но вы сами как дупло пустое. В вашей голове пустота», — сказал он.
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