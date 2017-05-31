На судей Кыргызстана можно пожаловаться в дисциплинарную комиссию. Депутаты Жогорку Кенеша рассматривают соответствующий законопроект.

Согласно документу, дисциплинарная комиссия будет рассматривать вопросы о дисциплинарной ответственности судей, налагать дисциплинарные взыскания на судей за совершение ими проступка, давать согласие на привлечение судьи к уголовной и административной ответственности.

Президент, Жогорку Кенеш и Совет судей представляют по три члена дисциплинарной комиссии с учетом требований гендерного представительства. Срок ее работы — 3 года.

С жалобами и представлениями на действие и бездействие судьи в дисциплинарную комиссию могут обращаться физические и юридические лица, государственные органы, органы местного самоуправления, их должностные лица, председатели судов КР.