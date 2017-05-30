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Власть

В системе госзакупок Кыргызстана есть коррупция, признали чиновники

В системе государственных закупок Кыргызстана есть коррупция. Чиновники Министерства финансов признали это.

Сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Абдумажит Юсуров попросил откровенно ответить, есть ли в системе коррупция. Директор департамента государственных закупок Улан Даникеев признался, что процесс коррумпирован. «Сфера госзакупок наиболее критикуемая. Там есть бардак и коррупция», — сказал он.

Депутат Торобай Зулпукаров привел в качестве примера проведение тендеров на строительство школ по завышенной стоимости. Депутаты совместно с чиновниками намерены разобраться в ситуации.
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