Депутаты Жогорку Кенеша просят сделать послабления фермерам при закупках

Депутаты Жогорку Кенеша просят сделать послабления фермерам, находящимся в отдаленных районах, при осуществлении закупок. С таким предложением выступила сегодня на обсуждении поправок в закон о госзакупках нардеп Гульшат Асылбаева.

По ее словам, многие сельхозпроизводители сталкиваются с проблемами доступа на портал из-за отсутствия Интернета в регионах. «Как участвовать сельхозпроизводителям отдаленных регионов в торгах? Может быть, заявки отправлять факсом в особых случаях? Сколько продуктов пропадает… Они не знают, куда их девать. В итоге перекупщики скупают и продают через тендер дороже», — сказала депутат.

Директор Департамента государственных закупок при Минфине Улан Даникеев отметил, что в Кыргызстане большая проблема — доступ к Интернету. В то же время должна быть конкуренция. «Мы только перешли на электронные закупки. Нецелесообразно возвращаться к прошлому», — пояснил он.

Его поддержал министр финансов Адылбек Касымалиев. «Можно найти симку и выйти в Интернет. Если мы перейдем на бумажные закупки, то сделаем шаг назад», — резюмировал он.