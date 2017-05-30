Кто сможет проводить аудит Национального банка Кыргызстана, объяснили депутаты

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают внести поправки в ряд законов, регулирующих процесс проведения аудита Национального банка КР.

Отмечается, что ранее в Кыргызстане действовали только три международные компании. С 2008 года количество международных аудиторских организаций, а также независимых компаний — членов международных аудиторских сетей существенно увеличилось. В республике представлены все компании, входящие в так называемую «большую четверку» — Price Water House Coopers, Deloitte, KPMG и Ernst&Young.

Международный статус позволяет независимым членам аудиторских сетей проводить аудит по международным стандартам финансовой отчетности, что является своеобразным свидетельством качества предоставляемых аудиторских и сопутствующих им услуг.

Сформировалась конкурентная среда для успешного проведения тендера по выбору аудитора НБ КР среди компаний, зарегистрированных в Кыргызстане.

В соответствии с требованиями действующего законодательства контроль качества аудита общественно значимых организаций и институтов, подлежащих обязательному аудиту, в том числе со значительной долей государственной собственности, должен осуществляться уполномоченным государственным органом. С учетом необходимости обеспечения единых требований и подходов к осуществлению аудиторской деятельности предлагается исключить иностранные организации, не зарегистрированные в КР.