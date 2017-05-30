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Власть

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Шри-Ланки

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с многочисленными жертвами в результате стихийных бедствий. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийных бедствий, произошедших в западной, центральной и южной частях Шри-Ланки. Прошу Вас передать слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отмечено в послании.

Как сообщают СМИ, в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим циклоном, на Шри-Ланке погибли 146 человек, почти 100 считаются пропавшими без вести.
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