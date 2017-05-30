Десять американских городов призвали к импичменту президента Дональда Трампа

Законодательные собрания десяти американских городов приняли резолюции, призывающие Конгресс США привлечь президента Дональда Трампа к ответственности и инициировать процедуру его импичмента. Об этом сообщило издание Politico.

По его данным, большинство в этих десяти городских советах принадлежит демократам. Так, городской совет Лос-Анджелеса 12 мая единогласно принял резолюцию, призывающую Конгресс расследовать деятельность президента. Член совета демократ Боб Блуменфилд утверждал, что Дональд Трамп «потенциально нарушает Конституцию США, не отказываясь от своего бизнеса», и призвал «расследовать финансовую деятельность Трампа и убедиться в том, что он на самом деле работает от имени американского народа, а не для пополнения собственного бумажника».

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Как отметил rg.ru, по американскому законодательству муниципальные образования, которые приняли резолюции, в одиночку не могут инициировать процедуру импичмента. Решение о начале расследования должна принять большинством нижняя палата Конгресса — палата представителей, а затем направить законопроект об импичменте в Сенат. После две трети сенаторов должны подтвердить факт участия президента в преступлении, чтобы отстранить его от должности.

Республиканцы в Конгрессе полагают, что разговоры об импичменте являются частью большой политической игры оппозиционных демократов, имеющей цель оказать давление и выбить определенные политические преференции у главы Белого дома.

Проведенный 22 мая опрос компании Harvard-Harris показал, что только 41 процент зарегистрированных избирателей полагают, что президентство Дональда Трампа закончится импичментом, в то время как 59 процентов респондентов выразили сомнение в таком исходе, сообщил The Hill.