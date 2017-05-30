Сооронбай Жээнбеков пообещал в ближайшее время сделать Бишкек безопасным

«Мы сделаем в ближайшие месяцы Бишкек и Ош умными городами, а значит, городами безопасными», — заявил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на своей странице в Instagram.

Жители столицы требуют от нас, от правительства, безопасного города. Мы сделаем в ближайшие месяцы Бишкек и Ош умными городами, а значит - городами безопасными! Публикация от Сооронбай Жээнбеков (@sooronbai.jeenbekov.official) Май 29 2017 в 9:47 PDT

Отметим, гражданские активисты запустили в социальных сетях акцию под названием «Мы требуем безопасный город». Как отметил один из ее организаторов, Мирсулжан Намазаалы, к виртуальной акции всего за сутки присоединились более 1,5 тысячи человек и поменяли свои аватарки в соцсети Facebook. Таким образом активисты пытаются привлечь внимание властей к участившимся в стране авариям и наездам на пешеходов.

Сегодня Сооронбай Жээнбеков написал в своем Instagram: «Жители столицы требуют от нас, от правительства, безопасного города. Мы сделаем в ближайшие месяцы Бишкек и Ош умными городами, а значит, городами безопасными».