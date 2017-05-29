Профильный комитет парламента поддержал штрафы за импорт необогащенной муки

Профильный комитет парламента поддержал сегодня на заседании штрафы за импорт необогащенной муки. Поправки в Кодекс об административной ответственности, инициированные депутатами парламента, рассмотрели в первом чтении.

По данным инициаторов законопроекта, дефицит железа приводит к задержке интеллектуального и физического развития у детей, нарушению репродуктивной функции у женщин, к высокой материнской смертности, снижению сопротивляемости организма инфекциям.

От негативных воздействий недостатка железа в продуктах питания ежегодно почти тысяча новорожденных подвержены риску смертности при родах. Половина детей в возрасте 6–23 месяцев подвергается риску нарушения развития мозга, наблюдается снижение продуктивности труда у взрослых. Экмат Байбакпаев

По данным ЮНИСЕФ, частичные годовые экономические потери от анемии составляют 2,1 миллиарда сомов в год.

«Закон КР «Об обогащении муки хлебопекарной» принят в 2009 году. Однако его положения не исполняются. По данным Нацстаткома, наблюдается снижение объема производства обогащенной муки, несмотря на рост производства и импорта пшеницы. Ввозимая мука не обогащена добавками», — отмечают инициаторы.

Законопроектом предлагается налагать на юридических лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей административный штраф в 500 расчетных показателей (50 тысяч сомов) с конфискацией необогащенной муки.