Об опасности запрета даваата рассказали в парламенте Кыргызстана

Профильный комитет парламента рассмотрел сегодня на заседании поправки в Закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызстане», инициированные Госкомиссией по делам религий.

Законопроект предусматривает получение религиозного образования за пределами страны лишь после получения среднего (основного) общего или религиозного образования внутри страны и с уведомления уполномоченного органа по делам религий.

Кроме того, запрещается неправомерный прозелитизм — обход квартир и домов с целью распространения своих религиозных взглядов, а также любая незаконная миссионерская деятельность. Нарушители этого правила несут административную ответственность.

Неправомерный прозелитизм — действия, направленные на обращение в свою религию последователей других вероучений путем психологического и физического воздействия, угрозы, насилия.

Представители муфтията поддержали концепцию законопроекта: «Каждый должен придерживаться своей веры. Есть случаи, когда в одной семье есть последователи нескольких течений — мусульмане, баптисты. В итоге это приводит к конфликтам».

Теолог Кадыр Маликов отметил, что ситуация в Кыргызстане сдерживается традиционными видами ислама. «Если запретить даваат, будет складываться опасная ситуация, как в России или Таджикистане, когда молодежь будет уходить в подпольные течения более радикального толка. Сейчас даваатчи не дают этого сделать», — сказал он.

Инициаторы законопроекта отметили, что запрещают не даваат, а незаконный прозелитизм.

На что депутат Алмазбек Токторов заметил, что по сути это одно и то же, хоть в законопроекте и нет слова «даваат».

Его коллега Тазабек Икрамов счел законопроект сырым и предложил вернуть его на доработку. А депутат Рыскелди Момбеков призвал поддержать концепцию законопроекта, поскольку уже «опаздываем с его принятием». С ним согласилась и Евгения Строкова.