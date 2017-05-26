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Власть

Президент Кыргызстана вернул закон о льготном кредитовании сельского хозяйства

Алмазбек Атамбаев вернул на доработку закон о внесении изменений в Закон «О развитии сельского хозяйства КР». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

По его данным, глава государства поддерживает инициаторов законопроекта, но принятая депутатами формулировка документа требует доработки и уточнений с точки зрения реальных возможностей бюджета и учета реализуемых программ поддержки сельского хозяйства.

Принятый закон, по мнению главы государства, значительно уменьшит объем льготного кредитования.

Алмазбек Атамбаев считает целесообразным Жогорку Кенешу совместно с кабинетом министров выработать более гибкие формулировки, учитывающие конституционные полномочия правительства в сфере обеспечения финансовой и инвестиционной политики, а также предусматривающие отсрочку вступления в силу закона до завершения реализуемых в настоящее время государственных программ льготного финансирования сельского хозяйства, а также для изыскания дополнительных источников финансирования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52862/
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