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Власть

В Кыргызстане Совет обороны преобразован в Совет безопасности

В Кыргызстане депутаты официально утвердили в третьем чтении преобразование Совета обороны в Совет безопасности. Решение принято сегодня на заседании.

Напомним, это изменение было прописано в конституционной реформе. Кроме переименования изменились и полномочия.

Полномочия Совета безопасности усилены в части выработки решений по вопросам внешней и внутренней политики, направленных на защиту конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности Кыргызстана от современных вызовов и угроз, обеспечение ее устойчивого развития на долгосрочную перспективу.

Одновременно с этим сферу деятельности Совета безопасности решено сконцентрировать и на совершенствовании системы обеспечения национальной безопасности, выявлении внутренних и внешних рисков для общества и государства, организации работы по прогнозированию, анализу и оценке вызовов и угроз, а также выработке достаточных мер предупреждения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52722/
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