Депутаты продлили срок работы комиссии по объектам, принадлежащим Бакиевым

Депутаты продлили срок работы комиссии по объектам, принадлежавшим семье экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Решение принято сегодня на заседании.

«Кроме участка на улице Скрябина есть еще порядка 15 объектов, которые по каким-то причинам не были национализированы. Нужно разобраться, почему так произошло. Еще две крупные папки документов подготовлены. На запросы от ряда органов не поступили ответы, поэтому, полностью изучив вопрос, хотим дать отчет в парламент», — рассказал Канатбек Исаев.

В свою очередь депутат Таабалды Тиллаев спросил, почему комиссия так долго не может озвучить заключение по участку на улице Скрябина и о причастности к делу экс-главы ГРС Тайырбека Сарпашева.

«Скоро будут президентские выборы. Мы должны к ним готовиться. Надо решить судьбу Тайырбека Сарпашева. Там же и так все понятно», — возмутился Таабалды Тиллаев.

На это Канатбек Исаев ответил, что правоохранительные органы сами вынесут решение по Тайырбеку Сарпашеву. А депутатская комиссия свое мнение озвучит ЖК до 30 июня.

В итоге срок работы депутатской комиссии продлили до 30 июня 2017 года.