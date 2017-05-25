Депутаты требуют привести в порядок к турсезону-2017 не только озеро Иссык-Куль

Депутаты требуют привести в порядок к предстоящему турсезону не только озеро Иссык-Куль. Об этом заявлено сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Алмасбек Акматов обратил внимание на экологическое состояние озера Сон-Куль. Он отметил, что, несмотря на мораторий, там продолжают ловить рыбу, установлено много браконьерских сетей. Он также предлагает провести очистку дна озера и прибрежной территории.

Депутат Айнуру Алтыбаева отметила, что природа Кыргызстана подарила стране не только озеро Иссык-Куль, но и другие замечательные места. И их тоже посещают туристы, поэтому надо обратить внимание на инфраструктуру этих территорий.

«Например, ущелье Кызыл-Ункур вообще осталось где-то даже не в XX, а в XIX веке. Инфраструктуры нет. Дорог нет, все примитивно. На озеро Сары-Челек тоже нет дороги. Много иностранных туристов наслаждаются нашей природой, но сервис оставляет желать лучшего. Программа привлечения туристов в страну должна включать не только Иссык-Куль», — заключила депутат.