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Власть

Жители Ошской области не могут получить компенсации за изъятые дома

Жители Ошской области более полутора лет не могут получить компенсации за изъятые для нужд государства дома. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, в рамках вхождения Кыргызстана в Евразийский экономический союз и модернизации пунктов пропуска были изъяты для нужд государства 34 дома. Они находились в районе пограничного перехода «Достук» между Кыргызстаном и Узбекистаном.

«Люди добровольно согласились отдать свои дома ради интересов государства. Но с ноября 2015 года они не могут получить компенсацию. А ведь им нужно осваивать новые участки, строить свое жилье. Договоры были подписаны, 4 апреля 2017 года их перезаключили, но денег до сих пор нет. Это даже не деньги государства, а те средства, которые выделяли партнеры по ЕАЭС в рамках вхождения страны в союз. Вокруг этого продолжается волокита, бюрократия, были даже попытки уменьшить сумму компенсации. Так же нельзя делать. Отдайте уже людям их деньги», — заключила Айнуру Алтыбаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52691/
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