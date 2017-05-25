Центр Бишкека предлагают закрыть для частного автотранспорта

Центр Бишкека могут закрыть для автомобилей. Ездить будут только велосипеды и автобусы. С таким предложением выступил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Руслан Казакбаев.

По его словам, сейчас необходимо обратить внимание правительства на борьбу с загазованностью, пробками и авариями в Бишкеке. Ведь в последнее время столицу начали называть городом-убийцей из-за участившихся аварий и большого содержания вредных веществ в воздухе.

«Проблема пробок представляет реальную угрозу. Из-за нее замедляется темп жизнедеятельности города. Ездить днем по Бишкеку практически невозможно. Если раньше из южных микрорайонов в центр можно было добраться за 20–30 минут, то сейчас на это уходит в два раза больше времени, а утром и вечером — в три раза. В 2016 году Бишкек вошел в топ самых загрязненных городов мира», — подчеркнул Руслан Казакбаев.

В воздухе Бишкека количество опасного диоксида азота превышает норму в два раза, а формальдегида — в пять раз.

«Почему бы нам не создать зону, куда можно заезжать только на велосипеде и общественному транспорту? Я предлагаю правительству и мэрии Бишкека провести совместное заседание и внести в Жогорку Кенеш конкретные предложения по решению проблемы», — сказал депутат.