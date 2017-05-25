Правительство Кыргызстана занимается отписками вместо решения проблем

Правительство Кыргызстана занимается отписками депутатам вместо решения проблем. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Абдыкапар Султанов.

Он вновь напомнил о проблеме нехватки грузовых вагонов в южном управлении, которыми не обеспечивает компания «Кыргыз темир жолу». А заодно депутат попенял правительству на то, что оно уже полтора года ссылается на нехватку средств вместо решения вопроса.

«Была информация и договоренности с Российско-Кыргызским фондом развития о выделении 850 миллионов сомов на покупку грузовых вагонов. Но до сих пор чиновники не могут определиться, кто будет поставлять вагоны. Там много заинтересованных сторон. Если предприниматели не могут продать продукцию, потому что нет вагонов, кто-то будет нести за это ответственность или нет? Ежегодно до 800–900 тонн груза не экспортируется из-за нехватки грузовых вагонов. Руководство «Кыргыз темир жолу» тоже не хотят заниматься решением этой проблемы», — возмутился депутат.