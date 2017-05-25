В микрорайонах Кызыл-Кии питьевую воду дают всего на 2–3 часа

В микрорайонах города Кызыл-Кии питьевую воду дают всего на 2–3 часа. В ближайших городах такой проблемы нет. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Торобай Зулпукаров.

По его словам, Кызыл-Кия дает до 60 процентов всего дохода Баткенской области. Однако при этом главной проблемой города остается обеспечение населения чистой питьевой водой. Проблему не удается решить даже при наличии договоренностей с международными донорами, обещавшими выделить средства на соответствующий проект.

«Соглашение об обеспечении города водой подписано, но ратификация почему-то опаздывает. Нужно решить вопрос как можно скорее. Если мы ратифицируем соглашение, то вопрос решится, ведь источник финансирования проекта уже найден. В парламенте еще есть соглашения по питьевой воде, которые нужно ратифицировать, и мы готовы сделать это как можно скорее», — отметил Торобай Зулпукаров.