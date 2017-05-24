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Власть

Алмазбек Атамбаев встретился с Шейхом Абдалла бин Зайед Аль Нахайяном

Президент Алмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Абдалла бин Зайед Аль Нахайяна. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

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По его данным, обсуждены актуальные вопросы кыргызско-эмиратского сотрудничества и практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Отмечена важность активизации совместной работы по ключевым направлениям, в частности, в торгово-экономической сфере.

Алмазбек Атамбаев выразил уверенность, что официальный визит Шейха Абдалла бин Зайед Аль Нахайяна в Кыргызстан придаст импульс дальнейшему развитию отношений, позволит углубить взаимодействие между странами.

В свою очередь шейх заверил, что соответствующие ведомства ОАЭ активизируют работу по реализации конкретных планов по сотрудничеству с Кыргызстаном.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52634/
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