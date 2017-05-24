Алмазбек Атамбаев встретился с Шейхом Абдалла бин Зайед Аль Нахайяном

Президент Алмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Абдалла бин Зайед Аль Нахайяна. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
Алмазбек Атамбаев выразил уверенность, что официальный визит Шейха Абдалла бин Зайед Аль Нахайяна в Кыргызстан придаст импульс дальнейшему развитию отношений, позволит углубить взаимодействие между странами.
В свою очередь шейх заверил, что соответствующие ведомства ОАЭ активизируют работу по реализации конкретных планов по сотрудничеству с Кыргызстаном.