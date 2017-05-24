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Власть

Столичные депутаты соберутся на очередную сессию 2 июня

На заседании президиума Бишкекского городского кенеша утвердили дату очередной сессии — 2 июня 2017 года.

В проект повестки дня включили десять вопросов. В частности, нардепы намерены заслушать отчет глав районных администраций, отчет о проделанной работе управления Госэкотехинспекции по городу Бишкеку, отчет Управления городского транспорта, а также уточнить списки участковых избирательных комиссий и другое.

Отметим, саму повестку утверждают непосредственно на сессии. Последние два заседания депутатам только на утверждение повестки требовалось около двух часов.

Напомним, 1 июля народные избранники уходят на каникулы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52587/
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