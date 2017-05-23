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Власть

Трамп назвал стоящих за взрывом в Манчестере «зловещими лузерами»

Фото AFP/GETTY IMAGES. Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал организаторов взрыва в Манчестере «зловещими лузерами». Об этом он заявили в Вифлееме, где встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом, сообщило ВВС.

«Я не буду называть их чудовищами, потому что им понравится такой ярлык. Я называю их лузерами», — сказал американский президент.

Президент Дональд Трамп также упомянул «зловещую идеологию, которая должна быть полностью уничтожена». «Наше общество не может принять продолжение этого кровопролития», — сказал он.

Трагедия произошла вечером 22 мая во время концерта Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена». По последним данным, погибло 22 человека и 59 пострадали. ИГИЛ уже взяло на себя ответственность за теракт.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52510/
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