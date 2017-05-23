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Власть

Спикер ЖК стал первым из Кыргызстана, посетившим Турцию после попытки переворота

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков стал первым из политиков Кыргызстана, посетившим Турцию после попытки военного переворота. Об этом заявил премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым.

«После известных событий в Турции 15 июля 2016 года вы первый из высшего руководства Кыргызстана, который сразу же посетил нашу страну. Я хочу выразить благодарность и уверен, что данный визит откроет новую страницу в нашем сотрудничестве», — сказал Бинали Йылдырым, обращаясь к торага ЖК КР.

Чыныбай Турсунбеков подчеркнул, что «Кыргызстан заинтересован в активном политическом диалоге с Турецкой Республикой».

«Турция является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана», — подчеркнул спикер парламента КР.

Чыныбай Турсунбеков напомнил о заявленной еще в 2013 году цели — вывести товарооборот между двумя странами до $1 миллиарда и предложил провести очередное (девятое по счету) заседание межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Чыныбай Турсунбеков также сообщил о готовности провести в Кыргызстане очередное пленарное заседание ТюркПА, которое намечено на июль 2017 года.

«Мы всегда заинтересованы развивать отношения с Кыргызстаном, независимость которого Турция признала одной из первых и открыла дипломатическую миссию», — сказал премьер-министр Турции.

Бинали Йылдырым, касаясь предстоящих президентских выборов в Кыргызстане, намеченных на осень 2017 года, пожелал удачи в успешном их проведении.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг бывшего международного образовательного проекта «Себат».

Премьер-министр Турции признал, что ситуация вокруг «Себата» оказала свое определенное влияние на двусторонние отношения.

Он предложил сотрудничество в новом формате, при необходимости использовать потенциал государственного образовательного Фонда «Маариф».

Чыныбай Турсунбеков находится в Турции по приглашению председателя Великого национального собрания Исмаила Кахрамана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52459/
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