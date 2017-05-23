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Власть

Министры приходят неподготовленными на заседания Жогорку Кенеша

О снижении исполнительской дисциплины в министерствах и ведомствах по итогам 2016-го и первого квартала 2017-го сегодня на заседании правительства отчитался руководитель аппарата правительства-министр Акылбек Осмоналиев.

По его словам, руководители государственных органов приходят на заседания Жогорку Кенеша неподготовленными или вовсе не ходят на заседания, а также не реагируют на замечания депутатов и не предоставляют дополнительную информацию.

Кроме того, чиновники долго согласовывают документы или готовят их некачественно, не реагируют на обращения и жалобы граждан, не исполняют постановления правительства или парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52428/
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