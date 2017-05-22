С зарплаты кыргызстанцев предлагают взимать по 2 процента на медстрахование. Поправки в законодательство внесены на рассмотрение парламента.

По словам инициатора законопроекта, депутата Алтынай Омурбековой, в КР объем страховых отчислений составляет 2 процента от работодателя. «С момента создания Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) тарифы не поднимались. Для сравнения: в России они составляют 5 процентов, Эстонии — 13, Германии — 15», — отмечает она.

«Есть целый перечень того, что мы должны получить за счет тех средств, что за нас отчисляет работодатель, в том числе и семь видов бесплатных анализов. Но на деле мы всего этого не получаем, средств недостаточно. У нас солидарный принцип — здоровый платит за больного, все это не персонифицировано», — сказала Алтынай Омурбекова ИА «24.kg».

«Какой мы видим выход? Ввести два процента от самого работника. Но весь принцип в том, что деньги должны следовать за пациентом. При этом человек должен иметь право выбрать страховую компанию. Это будет ФОМС, Госстрах либо частная компания», — отметила нардеп.

Условно говоря, я буду платить 2,5 тысячи сомов в год из своей зарплаты. Но если наступит страховой случай, то я смогу получить услуг на 25 тысяч сомов. Самое главное — за меня будет платить страховая компания. А сегодня я иду в частную больницу, мне выписывают услуг на те же 15–20 тысяч сомов. Но плачу я уже из своего кармана. Нужно вводить культуру страхования, другого не придумано. Алтынай Омурбекова

«Сегодня у нас все бесплатно, но при этом ничего бесплатного нет. Это самообман. Пора это осознать. Самое важное — будут высвобождаться средства, и тогда наиболее нуждающаяся категория граждан сможет получать больше. Сегодня на пенсионеров и детей платят всего 150 сомов в год из бюджета. По закону должны платить еще за безработных и военнослужащих, но из года в год закон не выполняется», — добавила Алтынай Омурбекова.