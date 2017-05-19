Нигде, кроме Кыргызстана, нет понятия социальной сироты. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК сообщила вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова.

На заседании обсуждается ситуация в сфере миграции. Депутаты подняли вопрос брошенных детей.

Сегодня в интернатах по республике воспитывается около 8,8 тысячи детей. При этом лишь малая часть является круглыми или полусиротами, остальные считаются социальными сиротами.

«Даже международные доноры говорят, что такого понятия, как «социальный сирота», нет. Мы проводим оптимизацию интернатных учреждений. Каждый ребенок должен жить в семье», — сказала вице-премьер.

Депутат Аида Касымалиева предложила проводить разъяснительные работы среди женщин, отправляющихся на заработки за пределы КР. «Многие уезжают молодыми, потом беременеют, вынуждены делать аборты, бросают или вовсе убивают своего ребенка», — сказала она.