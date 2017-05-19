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Власть

Депутат: Возможно, в Кыргызстане вторым языком станет не русский, а английский

Депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев сегодня на заседании фракции СДПК заявил о необходимости увеличить в школах часы, отведенные на изучение английского языка.

По его словам, кыргызстанцы уезжают на заработки и трудятся там, где принимают низкоквалифицированных граждан.

Если бы подростки учили английский с первого класса, то 750 тысяч наших граждан работали бы не в России, а в Европе с более высоким уровнем квалификации.

Азамат Арапбаев

«Мы много говорим об увеличении часов английского языка в школах. А для этого необходимы преподаватели. Нужно увеличить количество грантовых мест в вузах в этом направлении. Тогда через 6–7 лет Кыргызстан войдет в число англоговорящих стран. Возможно, вторым языком даже станет не русский, а английский», — предположил Азамат Арапбаев.

На заседании обсуждают проблемы миграции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52150/
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