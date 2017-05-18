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Власть

Улицу перед Посольством России в США хотят переименовать в честь Немцова

Фото GETTY IMAGES. Посольство России в Вашингтоне

Комитет по национальной безопасности и правительственным делам сената Конгресса США поддержал законопроект о переименовании улицы, где расположено здание Посольства России в Вашингтоне, в честь убитого в 2015 году российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщила ВВС.

По задумке автора законопроекта - республиканца Марка Рубио, перекресток на Висконсин-авеню переименуют в «Борис Немцов плаза», и именно такой адрес придется указывать российской дипмиссии.

Для вступления законопроекта в силу его должен одобрить Конгресс США и подписать президент страны Дональд Трамп.

Оппозиционного политика Бориса Немцова убили поздним вечером 27 февраля 2015 года. В преступлении обвиняются пять чеченцев: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все они заявили на суде о своей невиновности.

Организаторами убийства следствие считает Руслана Мухудинова, который находится в международном розыске, а также группу неустановленных лиц.

Представители семьи Бориса Немцова не согласны с заключением следствия. Они неоднократно просили допросить по этому делу главу Чечни Рамзана Кадырова и различных высокопоставленных чиновников республики, однако получили отказ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52124/
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