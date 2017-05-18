14:15
+17
USD 67.70
EUR 75.04
RUB 1.19
Власть

В Кыргызстане объединят данные Социального фонда, Налоговой и других госорганов

В Кыргызстане внедряется электронное управление, по которому в единую базу объединят данные Социального фонда, Государственной налоговой службы и других государственных органов. Об этом стало известно сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутаты рассматривают законопроекты об электронной подписи и электронном управлении. Один из инициаторов, Дастан Бекешев, отметил, что сегодня в каждом госоргане и муниципальных органах разные базы данных.

«В Соцфонде одна база данных, в ГНС — другая, в ГРС — более полная информация, в Нацстаткоме — другие данные. Поэтому получается, что некоторые платят налог в одном месте, а соцотчисления не платят, нет синхронизации данных. Мы предлагаем, чтобы данные объединили. Как можно это сделать? Будет межведомственная связь. Есть система «Тундук», все базы данных каждого госоргана к одному формату переводим», — отметил Дастан Бекешев.

По итогам рассмотрения законопроекты отправили на голосование.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52059/
просмотров: 366
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты создадут комиссию для изучения уголовного дела Каната Исаева
Депутаты интересуются, не опозорит ли их «Кыргызтелеком»
Депутаты предлагают снять запрет на празднование выпускных в Кыргызстане
Для иностранных инвесторов законы Кыргызстана не работают
Аида Касымалиева предлагает в этом году не праздновать День защиты детей
В Кыргызстане действует банда черных риэлторов
Сотрудники МИДа за рубежом заняты только встречей чиновников и депутатов
Депутаты заявляют о нарушениях при агитации на местных выборах в Джалал-Абаде
Как грибы после дождя растут дома в опасной зоне на юге Бишкека
Совет обороны Кыргызстана хотят снова переименовать
Популярные новости
За&nbsp;кого&nbsp;бы вы&nbsp;проголосовали на&nbsp;президентских выборах? Опрос За кого бы вы проголосовали на президентских выборах? Опрос
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;8&ndash;12&nbsp;мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 8–12 мая
Президент Кыргызстана предложил отозвать исковые требования к&nbsp;&laquo;Азаттыку&raquo; Президент Кыргызстана предложил отозвать исковые требования к «Азаттыку»
Дело Омурбека Текебаева передано в&nbsp;суд Дело Омурбека Текебаева передано в суд
Бизнес
Обналичивание долларов в&nbsp;банкоматах ОАО Росинбанк 24/7 Обналичивание долларов в банкоматах ОАО Росинбанк 24/7
Beeline поддержит стартаперов Кыргызстана на&nbsp;инвест-шоу Akkula-Tank Beeline поддержит стартаперов Кыргызстана на инвест-шоу Akkula-Tank
Выиграй один из&nbsp;трех смартфонов от&nbsp;MegaCom! Выиграй один из трех смартфонов от MegaCom!
Мобильный оператор О! подарит iPhone 7 победителю конкурса #МарафонПодарков2017 Мобильный оператор О! подарит iPhone 7 победителю конкурса #МарафонПодарков2017