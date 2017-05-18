В Кыргызстане объединят данные Социального фонда, Налоговой и других госорганов

В Кыргызстане внедряется электронное управление, по которому в единую базу объединят данные Социального фонда, Государственной налоговой службы и других государственных органов. Об этом стало известно сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутаты рассматривают законопроекты об электронной подписи и электронном управлении. Один из инициаторов, Дастан Бекешев, отметил, что сегодня в каждом госоргане и муниципальных органах разные базы данных.

«В Соцфонде одна база данных, в ГНС — другая, в ГРС — более полная информация, в Нацстаткоме — другие данные. Поэтому получается, что некоторые платят налог в одном месте, а соцотчисления не платят, нет синхронизации данных. Мы предлагаем, чтобы данные объединили. Как можно это сделать? Будет межведомственная связь. Есть система «Тундук», все базы данных каждого госоргана к одному формату переводим», — отметил Дастан Бекешев.

По итогам рассмотрения законопроекты отправили на голосование.