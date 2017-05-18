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Власть

Сотрудники МИДа за рубежом заняты только встречей чиновников и депутатов

«Сотрудники МИДа Кыргызстана за рубежом вместо того, чтобы заниматься делами, только и заняты тем, что встречают чиновников и депутатов», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Марат Аманкулов.

По его словам, работа МИДа должна заключаться в помощи нашим гражданам, оказавшимся в затруднительном положении за границей. Но на деле этого не происходит.

Например, в 2016 году отечественные грузоперевозчики не смогли пересечь российскую границу в Смоленске из-за того, что изменились правила — они об этом не знали. Кыргызстанцы обратились в МИД, но ответа не получили и в итоге вынуждены были вернуться назад. А ведь это расходы.

«На грузинской таможне все грузы из Кыргызстана подвергаются полному или частичному досмотру за счет перевозчика. То есть он нанимает людей, которые выгружают груз, а потом опять загружают. При этом они несут большие потери, несмотря на то, что там есть рентгенная установка. Но этот вопрос решается за отдельную плату. При проезде в Китай в пункте «Топо» схожие проблемы — несанкционированные оплаты, очереди, дополнительные досмотры. Малейшее возмущение, и никто вообще с ними разговаривать 2–3 дня не будет. Будут стоять. При обращении в МИД грузоперевозчики получают ответ, что они занимаются визами и визовыми вопросами и не поддерживают наших граждан. Но так быть не должно. Ведь поддержка своих граждан — это не только экономический эффект, а имидж страны. Получается, что наши граждане за рубежом не защищены. А сотрудники МИДа встречают-провожают только чиновников и депутатов, а делами не занимаются», — отметил Марат Аманкулов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52041/
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